BMW lancia i nuovi cerchi Aero per la iX3 elettrica

Tesla è riuscita a rendere iconici anche i suoi cerchi aerodinamici, ora però BMW la insegue sullo stesso campo: la società tedesca ha presentato i nuovi cerchi "aero" per iX3, iNext e i4.

Tutte auto elettriche, possiamo dunque immaginare come i nuovi cerchi siano stati disegnati appositamente per migliorare la loro efficienza. Da sempre ogni cerchio influisce in qualche modo sull'efficienza di una vettura, anche sulle tradizionali, a seconda della loro dimensione (cerchi più grandi richiedono solitamente più attrito, dunque fanno consumare un po' di più); sulle elettriche la loro aerodinamicità ha una valenza ancora più importante per consumare quanto meno energia possibile, così da aumentare l'autonomia - o comunque limitare gli sprechi.

Tesla lo insegna al mercato già dal 2012, con l'uscita della Model S, ora però anche i marchi europei si stanno evidentemente allineando. Secondo BMW "nelle auto di oggi i cerchi possono influire sull'efficienza di un veicolo fino al 30% del totale", motivo per cui sono stati disegnati i nuovi Aerodynamic Wheel che "faranno il loro debutto su BMW iX3", SUV elettrico in arrivo sul mercato proprio in questo 2020. Rispetto ai classici cerchi della X3, questi nuovi "aero" dovrebbero garantire un attrito migliore del 5%, sono inoltre il 15% più leggeri.