BMW lancerà una misteriosa sportiva a tiratura limitata nel 2022

Il 2022 sarà un anno pieno per BMW. La divisione M sarà messa alla prova con il debutto di svariati nuovi modelli, tra cui M2, M4 CSL, XM, iX M60 e l'attesissima M3 Touring, svelata a settembre. Il 2022 sarà anche il cinquantesimo anniversario della divisione M e, stando a BMWBLOG, le sorprese non mancheranno.

Oltre alle edizioni speciali 50 Jahre (50 anni) di M3 e M4 sembra che la casa di Baviera di Monaco stia sviluppando una misteriosa sportiva a tiratura limitata. BMWBLOG la definisce “piuttosto unica, sia nel design che nel prezzo”.

Non avendo ulteriori dettagli non rimane che indagare nel campo delle ipotesi. Ci sono possibilità che il modello speciale sia legato alla strana Serie 8 Coupé pizzicata al Nürburgring ad inizio anno. BMW ha escluso categoricamente una M8 CSL; il prototipo, dotato di fari e griglia color rosso e di prese d'aria sul terzo montante, potrebbe quindi essere un muletto connesso al misterioso progetto.

BMW ha promesso di mantenere in vita il sei cilindri in linea e l'8 cilindri a V almeno fino alla fine del decennio. Gli ingegneri stanno lavorando duramente per rendere questi propulsori più puliti, in modo da soddisfare le severe normative europee sulle emissioni.

Le stesse leggi che elimineranno dalla gamma il leggendario V12, ora presente nella M760i: la Serie 7 di nuova generazione punterà all'elettrico per il top di gamma.