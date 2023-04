La BMW K1 è la moto più incredibile di tutti i tempi?

La BMW K1 ha senza dubbio un posto speciale nel cuore degli appassionati di moto sparsi per il mondo, e da molti è considerata la due ruote a motore più incedibile di tutti i tempi. Stiamo parlando di una moto da corsa pensata per tutti i giorni, uno dei molti esempi di potenza e design estremi di quel magico periodo che va dagli anni '80 ai '90.

Mentre in Italia si apprestavano ad arrivare le mitiche 'bare con le ruote' come Renault Clio Williams e Saxo VTS, i motociclisti del Vecchio Continente si godevano la BMW K1, introdotta dalla casa bavarese nel 1988 con l'obiettivo di contrastare le motociclette giapponesi, all'epoca regine assolute del mercato.

BMW, per riuscire nell'obiettivo, deciso di introdurre una moto davvero speciale quanto vistosa, e mai prima d'ora si era visto nulla di simile, soprattutto fra le fila bavaresi. Era disponibile in due colori, quello un po' più sobrio blu scuro e quello invece più sportivo rosso, entrambi con dettagli in giallo presenti sia sulla carena quanto sulle ruote.

La particolarità della K1 era proprio la carenatura, che era molto chiusa e per questo permetteva un coefficiente aerodinamico pari a 0.38, raggiungendo inoltre una velocità massima molto elevata senza pregiudicare il comfort.

A livello motoristico la BMW K1 montava un propulsore da quattro cilindri in linea già montato sulla K100, con 987 centimetri cubi e una testata a 16 valvole, prima moto a montare un motore di questo tipo. Era inoltre presente un sistema di iniezione Bosch Motronic derivato dalla divisione auto BMW.

La potenza totale era di 100 cavalli con una coppia da 100 Nm, all'epoca la moto più potente in circolazione, e con una velocità massima di 240 km/h grazie ad una trasmissione a cinque velocità. A completare il tutto, le forcelle Marzocchi e l'impianto frenante Brembo con dischi anteriori da 305 millimetri e posteriori da 285 millimetri, integranti un nuovo sistema ABS.

BMW produsse circa 7.000 unità della K1, oggi una delle moto più ricercate. Tutti i collezionisti la amano, così come adorano le Indian: recentemente ne sono state ritrovate 15 in un fienile.