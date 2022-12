BMW iX5 Hydrogen, al via la produzione in piccola serie del nuovo SAV

La BMW ha ufficialmente avviato la produzione in piccola serie della iX5 Hydrogen, primo Sports Activity Vehicle (SAV) con tecnologia a celle a combustibile a idrogeno della nota casa automobilistica bavarese.

Dopo l'avvio della produzione di BMW Xm, arriva un'altra ottima notizia per gli amanti delle auto elettriche del marchio delle eliche. Superati egregiamente i test in condizioni estreme durante la fase di sviluppo, la iX5 Hydrogen è pronta a fare il suo debutto sul mercato, che dovrebbe avvenire a primavera 2023. "L'idrogeno è una fonte di energia versatile che ha un ruolo chiave da svolgere mentre progrediamo verso la neutralità climatica", le parole di Frank Weber, Membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, responsabile dello Sviluppo.

"Siamo certi che l'idrogeno acquisterà un'importanza significativa per la mobilità individuale e quindi riteniamo che un mix di batterie e sistemi di trazione elettrica a celle a combustibile sia un approccio sensato a lungo termine. Le celle a combustibile non richiedono materie prime critiche come cobalto, litio o nichel, quindi investendo in questo tipo di sistema di propulsione rafforziamo anche la resilienza geopolitica del BMW Group. La nostra flotta di prova della BMW iX5 Hydrogen ci permetterà di acquisire nuove e preziose conoscenze, consentendoci di presentare ai clienti un'interessante gamma di prodotti una volta che l'economia dell'idrogeno diventerà una realtà diffusa".

La nuova BMW iX5 Hydrogen è in produzione presso il Centro di Ricerca e Innovazione di Monaco, stabilimento dove ogni nuovo modello del marchio tedesco viene realizzato per la prima volta e dove gli specialisti della tecnologia dell'idrogeno, dello sviluppo del veicolo e dell'assemblaggio iniziale dei nuovi modelli stanno lavorando a braccetto per dare vita a quello che si preannuncia come l'ennesimo modello all'avanguardia in casa Bmw.

"La produzione della BMW iX5 Hydrogen e dei sistemi a celle a combustibile sviluppati da BMW dimostra la nostra estrema flessibilità e l'impareggiabile know-how nel campo della produzione su piccola scala", aggiunge Milan Nedeljković, membro del Consiglio di amministrazione di BMW AG, responsabile della produzione. "Questo dimostra che disponiamo già delle competenze necessarie per integrare la tecnologia dell'idrogeno nel sistema di produzione BMW iFACTORY come ulteriore tipo di propulsione".

La iX5 Hydrogen sarà prodotta sulla piattaforma della X5 e la carrozzeria sarà dotata di un nuovo pianale che permetterà di alloggiare i due serbatoi di idrogeno nel tunnel centrale sotto i sedili posteriori. Il SAV sarà dotato di un motore BMW eDrive di quinta generazione con batterie ad alte prestazioni e la cella a combustibile, tutti integrati durante la fase di assemblaggio. Ma le novità non finiscono qui, perchè in occasione dell'evento Essen Motor Show BMW ha mostrato la M2 kit M Performance, una vera delizia per tutti gli amanti delle supersportive bavaresi.