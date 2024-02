BMW iX3, il primo SUV elettrico della Neue Klasse avrà 800 km di autonomia

Cosa bisogna aspettarsi dal futuro firmato BMW? A quanto pare una nuova concezione di mobilità elettrica, design futuristici e tanta, ma tanta, autonomia. C'è molta attesa per il debutto della Neue Klasse, e a quanto pare il primo passo sarà un SUV che promette grandi cose. Ecco, quindi, come sarà il nuovo BMW iX3...

A dire il vero il suo nome ufficiale è ancora sconosciuto. Nei progetti della Casa madre viene chiamato con il nome in codice "AN5", e non è altro che un modello a ruote alte e full-electric. La fonte che ha riportato la notizia, oltre alle foto spia esclusive del veicolo, però lo chiama proprio iX3, visto che questo modello "sostituirà effettivamente l'attuale iX3 venduto in Europa (ma non negli Stati Uniti) e ha all'incirca le stesse dimensioni".

Come specificato in precedenza, l'attesa per la Neue Klasse è tantissima, ma al momento non ci resta altro da fare che immaginare i modelli futuri (per esempio: Nuova BMW Alpina B7 Neue Klasse, ecco come potrebbe essere la berlina di lusso); a quanto pare, dovremmo continuare a immaginare almeno fino al 2025, ovvero l'anno in cui BMW presenterà questo suo nuovo SUV. Ma quest'ultimo cos'ha di così tanto straordinario?

La sua estetica è ancora camuffata dalla classica livrea in vinile che nasconde i vari prototipi, anche se dalle immagini si riesce a vedere la plancia dell'abitacolo che appare simile a quella proposta del concept Vision Neue Klasse (BMW Neue Klasse: ecco il concept che anticipa le vetture future dell'elica). Dunque si tratta di questioni di contenuto più che di forma, e stando alle rivelazioni si Carscoops.com, qui di contenuto ce n'è molto...

Il SUV adotterà un'architettura elettrica a 800 volt per la batteria, che sarà una Gen6 di nuova concezione a firma BMW con celle cilindriche più piccole rispetto alle attuali prismatiche. Fra gli aggiornamenti va anche segnalato l'aumento del contenuto di nichel e la riduzione di quello del cobalto; la promessa: "Una densità energetica maggiore del 20%, fino al 30% in più di autonomia e una riduzione del 60% delle emissioni di carbonio". In poche parole, fa sapere la fonte, il nuovo BMW iX3 Neue Klasse avrà un'autonomia di 800 km.