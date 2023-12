BMW iX3 Neue Klasse: sarà così il primo SUV bavarese della nuova piattaforma?

BMW è pronta a lanciare la sua architettura EV basata sul concept Neue Klasse, aprendo così una nuova era nel design automobilistico. Le nuove foto spia del SUV iX3 Neue Klasse hanno confermato l'intenzione dell'azienda di evolvere il suo attuale linguaggio di design, mantenendo la filosofia generale ma apportando nuovi dettagli.

Questo rendering della BMW iX3 del 2025, fornito da Kolesa, offre un'anteprima di come potrebbe apparire questa nuova generazione di veicoli. Si tratta di una versione più compatta dell'attuale iX, con un design anteriore e posteriore completamente rinnovato. Il rendering suggerisce una fuga dalle enormi griglie viste su modelli recenti come l'iX e la Serie 7, in favore di un approccio più tradizionale ma comunque futuristico.

Si può notare, dunque, la riduzione delle dimensioni della griglia frontale, che sembra meno dominante rispetto ai modelli attuali. Le luci posteriori orizzontali sono state descritte come "nitide ed eleganti".

L'aspetto finale della BMW iX3 potrebbe provocare opinioni contrastanti. Il design finale verrà ulteriormente giudicato solo quando il veicolo sarà presentato. La BMW prevede di rivelare la Nuova iX3 nel 2025, con la produzione che inizierà in diversi stabilimenti globali, compresi quelli in Ungheria, Cina e negli Stati Uniti. L'iX3 sarà uno dei primi modelli basati sulla Neue Klasse, un'architettura che ispirerà almeno altri sei veicoli elettrici BMW, tra cui la nuova BMW Serie 3 elettrica.