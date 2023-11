BMW iX3 Neue Klasse, le nuovo foto spia della prossima generazione del SUV

Queste immagini spia della nuova BMW iX3 basata sulla piattaforma elettrica "Neue Klasse" ci offrono un'anteprima di ciò che ci si può aspettare da questa nuova era di veicoli elettrici BMW. Questa promette cambiamenti sostanziali in termini di stile e tecnologia.

La iX3 sarà l'erede elettrica della X3 e, attualmente, si trova in fase di sviluppo, con l'inizio della produzione programmata per luglio del 2025. Anche se questo prototipo è ancora lontano dalla sua forma finale, presenta alcuni elementi chiave che suggeriscono le direzioni stilistiche e tecnologiche che BMW sta perseguendo.

Il design del veicolo è influenzato dal concept Vision Neue Klasse. La forma definitiva è nascosta da pannelli rivettati, suggerendo che ci sono ancora dettagli da definire. Possiamo notare le maniglie delle porte a filo, che sembrano essere destinate alla versione finale.

Quanto alle specifiche, l'iX3 dovrebbe essere disponibile in diverse varianti, tra cui eDrive40, eDrive50 e M60. Quest'ultima, con trazione integrale xDrive, potrebbe raggiungere una potenza massima di 610 cavalli. Le indicazioni sul pneumatico posteriore sinistro suggeriscono inoltre l'attenzione di BMW per garantire una gestione potente e fluida della coppia elettrica (BMW non produrrà più in Germania i motori termici).

All'interno, ci si aspetta che l'iX3 presenti modifiche sostanziali all'interfaccia utente, con l'introduzione di un nuovo sistema iDrive. Ulteriori dettagli su specifiche e funzionalità saranno probabilmente rivelati da BMW nei prossimi mesi. Sappiamo con certezza invece che il nuovo iX3 adotterà lo standard NACS di ricarica, in quanto BMW adotterà la tecnologia Tesla per tutta la sua futura gamma elettrica.