BMW iX3 Neue Klasse, ecco come potrebbe essere il SUV 100% elettrico

BMW sta preparando il prossimo suv elettrico basato sulla piattaforma Neue Klasse, l'iX3. I primi prototipi sono già stati avvistati e la pagina Instagram @avarvarii ha provato a immaginarselo senza veli. Sarà davvero così?

Le auto di prova sono state avvistate mentre indossavano pesanti mimetiche imbullonate, ma ciò che ha attirato l'attenzione è la presenza di quella che sembra essere una griglia a rete orizzontale. Il designer dunque ha provato a ricostruire una possibile versione finale di questa, con tanto di finiture e dettagli.

Le previsioni suggeriscono che la BMW iX3 Neue Klasse sarà rilasciata nel 2025, con l'obiettivo di sostituire l'attuale iX3. Questa illustrazione è attualmente disponibile per il download, sia come digitale che in formato stampa.

Per ulteriori dettagli, basta toccare il link nella biografia della pagina che vi linkiamo qua sotto come fonte. Nel frattempo restiamo in attesa di ulteriori informazioni su questa nuova aggiunta alla famiglia BMW Neue Klasse e a tutti i dettagli relativi alle sue prestazioni e caratteristiche uniche.

Presentato al Salone di Monaco del 2023, Neue Klasse è un concept elaborato e realizzato da BMW e sul quale si baseranno le prossime auto elettriche del gruppo bavarese. Oltre all'iX3 anche la nuova serie 3 sarà basata su questa piattaforma.