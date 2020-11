La BMW iX3 elettrica arriva in Italia: i prezzi ufficiali

Le auto elettriche sono sempre più diffuse nel nostro Paese, anche grazie agli incentivi statali che permettono sconti fino a 10.000 euro - e i fondi per le BEV sono ancora disponibili. Protagonista dell’ultimo trimestre 2020 sarà sicuramente la nuova BMW iX3 100% elettrica, della quale oggi conosciamo il listino ufficiale.

Due le varianti a disposizione del pubblico, la iX3 (G08 BEV) Inspiring, che parte da 69.900 euro con MSS e IVA incluse, e la iX3 (G08 BEV) Impressive, che parte invece da 75.900 euro MSS e IVA incluse. Gli allestimenti hanno pari potenza, con motore elettrico da 210 kW e 286 CV, 180 km/h di velocità massima (molto probabilmente autolimitata), 400 Nm di coppia a 6.000 giri/min.



La batteria agli ioni di litio può conservare nominalmente 80 kWh di energia, disponibili però ne abbiamo 73,83, utili a percorrere 450-459 km secondo il ciclo WLTP. L’accumulatore si ricarica in circa 7,5 ore connesso a una presa trifase AC da 11 kW, presso una colonnina DC a 150 kW invece bastano 34 minuti per riportare l’auto dallo 0 all’80%.



Parlando di dimensioni invece, la nuova iX3 elettrica è lunga 4,734 m, larga 1,891 m e alta 1,668 m, con un bagagliaio da ben 510 litri. Il listino in oggetto è valido a partire dal 4 novembre 2020 ed è relativo alla produzione dall’1 dicembre 2020 in poi.