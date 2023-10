BMW iX2 e X3, svelate ufficialmente il 10 ottobre: il teaser in Fortnite

BMW ha annunciato la data ufficiale di debutto delle nuove BMW X2 e iX2 elettriche: il 10 ottobre. Per l'occasione è stata creata una città virtuale futuristica chiamata "Hypnopolis" all'interno del videogioco Fortnite. All'interno di questa città virtuale è stata inserita una trama incentrata sulla nuova BMW iX2.

Nel comunicato stampa, BMW sottolinea che "Hypnopolis" rappresenta la visione innovativa e sostenibile del BMW Group. Questa città virtuale incorpora in modo armonioso i principali monumenti architettonici del BMW Group in un mondo virtuale. Tra grattacieli, ponti galleggianti e spazi verdi, è possibile riconoscere la sede aziendale conosciuta come "Quattro Cilindri", il BMW Welt e il Museo BMW. Anche questa BMW M5 della polizia non ci starebbe male.

All'interno di questa città virtuale, è stata inserita una trama incentrata sulla nuova BMW iX2, che offrirà alcune particolari sfide ai giocatori. BMW ha affermato che questa è la prima volta al mondo in cui è possibile creare un'auto all'interno di Fortnite.

"Progettiamo interazioni creative ed esperienze individuali che riflettono la potenza innovativa di BMW nel mondo digitale. In tal modo, utilizziamo il potenziale del Web 3.0 per intensificare l’esperienza digitale del marchio e creare una comunità attiva” ha dichiarato Stefan Ponikva, Vice Presidente BMW Brand Communication and Brand Experience.

A livello di repertorio, ecco due citycar chiamate Z13 e Z15 che BMW aveva originariamente pensato per la mobilità agile in città. Bello vedere come 30 anni fa ci si immaginava il futuro.