La nuova BMW iX2 vista in anteprima a Milano: ecco l'elettrica con iDrive 9 e AirConsole

Lo scorso mese di ottobre BMW ha presentato ufficialmente la nuova X2, la Sports Activity Coupé che sarà disponibile anche in versione elettrica grazie alla iX2. Ebbene abbiamo visto in anteprima la nuova BMW iX2 a Milano.

Arrivata presso la sede di San Donato di BMW Italia, la BMW iX2 che abbiamo visto dal vivo non è un'unità qualsiasi: è la stessa che BMW ha scelto per gli shooting ufficiali da diramare in tutto il mondo - come potete capire dalla medesima targa. Parliamo di una iX2 xDrive30 che offre una tecnologia BMW eDrive di quinta generazione, un coefficiente aerodinamico di appena 0,25 Cx, una griglia frontale illuminata (o almeno i suoi bordi), un design sportiveggiante che vanta linee sinuose e un retro da "sportback". L'autonomia stimata va dai 417 e i 449 km, com'è facile immaginare sarà poi un'auto imbottita di tecnologia.

All'interno dell'abitacolo campeggia il BMW Curved Display in dotazione alle compatte del marchio, con un software di bordo basato su Android e non più su Linux. Grazie all'iDrive 9 potremo contare su diverse applicazioni, di serie ma anche da aggiungere successivamente, questo sistema però non ha al momento il Google Play Store. A differenza delle BMW con iDrive 8.5, manca sulla nuova iX2 anche YouTube, è però presente l'app AirConsole che ci permette di giocare con dei piccoli videogiochi preinstallati.

Lo schermo del nostro smartphone diventa il nostro controller, basta scannerizzare un QR Code per iniziare subito a giocare - con il sistema che supporta fino a 7 giocatori. Ovviamente i videogiochi di nuova iX2 funzionano soltanto a schermo spento, possono insomma essere un buon passatempo durante le ricariche flash. Ricordiamo che l'iDrive 9 sarà disponibile anche sulle nuove MINI 2024, seppur con una grafica differente.