La BMW iX1 filmata in strada: ecco come sarà la X1 elettrica

Dopo diversi anni incerti, e un cambio al vertice dell'azienda, BMW sta ora spingendo in maniera poderosa sull'elettrico. Il 2021 ci ha portato due vetture di ottima fattura come la nuova i4 (cosa scegliere fra i4 e Model 3?) e la iX che abbiamo provato in due versioni, prossimamente però si aggiungerà anche la iX1.

Come già il nome suggerisce, si tratta della versione 100% elettrica della mitica X1, una delle vetture più vendute del marchio tedesco, sulla quale mancano ancora molti dettagli ufficiali, così come il design finale, Oggi però siamo in grado di vedere le sue linee con meno elementi camouflage rispetto al recente passato.

Per ammirarla sulle strade pubbliche ci vorrà ancora parecchio tempo, si pensa infatti che BMW possa presentarla il prossimo anno, non nel 2022, già ora però possiamo notare la forma dei fari a LED anteriori e posteriori, con questi ultimi che ricordano molto la Serie 1 Hatchback. Sempre all'anteriore possiamo notare una griglia a doppio rene meno marcata rispetto alla sorella iX che aveva sollevato tante polemiche al momento della presentazione.

Di sicuro possiamo dirvi che la nuova iX1 non avrà una piattaforma dedicata, avremo il pianale della X1 di nuova generazione, un'architettura FAAR 2 che BMW userà almeno fino al 2025, prima di passare ufficialmente a un nuovo pianale.