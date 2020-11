BMW iX: sui social ne criticano il design, ma la risposta della casa è fenomenale

Ormai lo sappiamo, Twitter è un posto alquanto peculiare per le stranezze che vi possono accadere. Non molte ore fa BMW ne ha dato la riprova rispondendo alle critiche di alcuni follower, ai quali non sono andate giù le forme estetiche della BMW iX appena presentata.

La casa automobilistica tedesca, come potete vedere voi stessi dal post in fondo alla pagina, ha commentato in questo modo:"Ok Boomer, e quale sarebbe il motivo per non cambiare?" Ulteriori "investigazioni" dimostrano che la serie i, e cioè quella relativa alle auto elettriche del produttore, sono caratterizzate da un mantra specifico costituito proprio dal messaggio di risposta in calce, fatta eccezione per "ok boomer", ovviamente.

Tralasciando la semantica, una buona fetta degli utenti non vede di buon occhio il design degli interni delle EV BMW, in quanto preferirebbe un look maggiormente ancorato al passato. Dal nostro punto di vista apprezziamo gli sforzi che il brand sta facendo nel percorrere la propria visione senza farsi influenzare e al contempo cercando di offrire il miglior prodotto possibile al consumatore.

"La BMW iX dimostra quello che possiamo fare con le nuove tecnologie e con un design moderno ed emotivo." Queste le recenti parole di Adrian van Hooydonk, Senior Vice President del BMW Group Design.

Nel caso vi foste persi la presentazione della BMW iX vi consigliamo assolutamente di recuperarla, ma in chiusura ci teniamo a rimandarvi alla BMW iX3: il SUV elettrico arriva anche in Italia, con tanto di informazioni dettagliate e prezzi ufficiali.