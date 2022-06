La BMW iX Flow cambia colore con la sola forza del pensiero

Con la BMW iX Flow capace di cambiare colore, il marchio tedesco ha fatto un passo in avanti in più verso il futuro, quando le auto saranno in grado di cambiare "muta" con un semplice tocco. Ora sempre BMW porta l'asticella del progresso ancora più in là: il colore si cambia con la mente.

La BMW iX Flow ha infatti incontrato la neurotecnologia. Con l'aiuto di Brainboost, la vettura è stata collegata direttamente al cervello dei partecipanti all'esperimento utilizzando un elettroencefalogramma (EEG), un dispositivo che registra l'attività elettrica del cervello. Ora infatti "i modelli di colore della BMW iX Flow reagiscono all'attività cerebrale e ne riflettono il livello di attività", ha spiegato Philipp Heiler, CEO di Brainboost. "Una volta che il cervello è a riposo, anche i cambiamenti dei disegni sull'iX Flow diventano più calmi e regolari".



Quando i partecipanti riuscivano a mantenere uno stato di quiete per diversi secondi, prendeva forma una speciale animazione, una sorta di esercizio per rilassare la propria mente sotto la guida degli esperti di Brainboost. Ricordiamo che alla base della BMX iX Flow c'è la tecnologia E Ink, la medesima degli e-book reader, che apre a un nuovo modo di personalizzare la propria esperienza al volante.