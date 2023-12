BMW iX equipaggiata con batterie Next Energy raggiunge un'autonomia incredibile

La società di batterie con sede nel Michigan, Our Next Energy (ONE), ha presentato la sua tecnologia "a doppia chimica" in collaborazione con BMW, dimostrando notevoli capacità a lungo raggio. Un veicolo iX equipaggiato con questa tecnologia ha raggiunto un'eccezionale autonomia di 978 chilometri nel ciclo di prova WLTP.

Questa cifra rappresenta un incremento significativo rispetto all'iX standard, che ha un'autonomia di circa 560 km secondo lo standard di test europeo. La straordinaria distanza percorsa si avvicina persino alle prestazioni record del concept Mercedes EQXX.

La chiave di questo risultato è la tecnologia della batteria a doppia chimica Gemini di ONE. Questa soluzione innovativa combina celle sicure al litio ferro fosfato per brevi tragitti con celle prive di anodi ad alta densità per viaggi più lunghi (ecco invece come funziona la tecnologia BMW iX flow).

Secondo ONE questa combinazione permette di estendere vertiginosamente l'autonomia dei veicoli. Inoltre, la tecnologia utilizza il 20% in meno di grafite e il 60% in meno di nichel e cobalto rispetto alle celle agli ioni di litio tradizionali, rendendo la batteria più sostenibile.

Il CEO e fondatore di ONE, Mujeeb Ijaz, ha sottolineato l'importanza dell'autonomia estesa per favorire l'adozione di massa dei veicoli elettrici. La batteria Gemini ha dimostrato di poter superare una delle principali sfide dell'elettrificazione, abbattendo la barriera dell'autonomia limitata.

Attualmente, ONE sta concentrando i suoi sforzi per perfezionare le batterie in vista della commercializzazione. Ciò include l'ottimizzazione del convertitore DC-DC, che unisce le due caratteristiche chimiche delle celle della batteria, e lo sviluppo di algoritmi di controllo avanzati per ottimizzare l'utilizzo delle celle del range extender.