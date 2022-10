BMW investirà 1,7 miliardi di dollari su celle batterie: si continua a puntare su EV

Con le vendite di auto elettriche che raddoppiano in casa BMW, il Gruppo tedesco annuncia l’investimento di 1,7 miliardi di dollari per una nuova fabbrica di celle per batterie. Verrà costruita negli Stati Uniti e aiuterà la casa tedesca a crescere nel settore EV per aumentare la futura produzione di veicoli 100% elettrici.

Questo investimento vedrà la preparazione di uno stabilimento completamente nuovo di zecca nella Carolina del Sud, ma anche l’ammodernamento della struttura dell'azienda a Spartanburg, dove il Gruppo BMW prevede di produrre sei modelli elettrici entro il 2030.

La nuova fabbrica nella Carolina del Sud richiederà 700 milioni di dollari e consentirà a BMW di produrre le nuove batterie rotonde agli ioni di litio a una maggiore velocità. Tale tecnologia, secondo quanto stimato dalla casa automobilistica, garantirà il 30 percento in più di autonomia, ridurrà i prezzi fino al 50% e migliorerà i tempi di ricarica del 30%. Il processo di produzione, peraltro, vedrà la riduzione delle emissioni di CO2 fino al 60% utilizzando materiale riciclato e fonti di energia rinnovabile.

In futuro, invece, BMW costruirà altre quattro fabbriche di batterie in Europa e Cina, ciascuna con una capacità annua di 20 GWh.

Proprio nelle scorse giornate si è parlato dell’elettrico in casa BMW, dato che la BMW M2 di terza generazione potrebbe essere soltanto elettrica.