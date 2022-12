BMW inizia la produzione del SUV XM in Sud Carolina: è la M più potente di sempre

BMW ha annunciato che al prossimo Essen Motor Show mostrerà al pubblico la M2 con tutti i pezzi M Performance, ma le novità della casa bavarese non sono ancora finite, e oggi BMW è lieta di annunciare che il SUV plug-in hybrid XM è finalmente entrato in produzione nello stabilimento in Sud Carolina.

E sarà un veicolo importante per diversi aspetti: in primo luogo si tratta del primo modello completamente nuovo della divisione M dai tempi della supercar M1 del 1970, e inoltre la XM sarà il modello M più potente della storia, anche se gli appassionati avrebbero affiancato questa affermazione ad un’auto coupé e non ad un SUV, per di più ibrido.

"Siamo entusiasti di aggiungere la prima BMW XM al portafoglio del nostro stabilimento", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di BMW Manufacturing Dr. Robert Engelhorn. "Il design moderno e orientato al futuro e le potenti prestazioni della BMW XM hanno generato molto entusiasmo. In qualità di centro di competenza per i modelli X, lo stabilimento BMW di Spartanburg, in Sud Carolina, è pronto a costruire il veicolo con la massima qualità premium che i nostri clienti meritano".

La BMW XM monterà dunque un powertrain ibrido composto da un motore termico V da 4.4 litri capace di 490 CV e 650 Nm a cui si unisce un motore elettrico “nascosto” all’interno della trasmissione automatica a 8 rapporti che aggiunge altri 163 CV al tutto, per un totale di 653 CV e 800 Nm di coppia disponibili dai 1600 ai 5000 giri/min. Il motore elettrico prende energia da una batteria da 25,7 kWh che si ricarica in AC fino a 7,4 kE e permette di guidare fino ad 88 km in modalità di guida solo elettrica.

Per i più sportivi invece ci sarà la XM Red Label, che porta la potenza a 748 CV con 1000 Nm di coppia, oltre ad avere un look tutto suo, dominato dalla tinta Frozen Carbon Black con accenti rossi Toronto Red. Nella versione “base”, la XM tocca i 100 km/h in 4,3 secondi con una velocità massima di 250 km/h in modalità ibrida, e di 140 km/h in modalità solo elettrica, numeri di tutto rispetto tenendo conto della sua stazza che sfiora i 2800 kg.