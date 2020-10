La BMW iNext si fa di nuovo viva: l'avveniristica EV sfreccia al Nürburgring

Le autovetture elettriche saranno, nel prossimo futuro, le nostre alternative pulite e silenziose. Nonostante ciò, all'interno del video in alto, la BMW iNext contraddice almeno a metà queste promesse. Le riprese mostrano la EV mentre sfreccia al Nürburgring, e non è affatto silenziosa.

E' infatti percepibile la forte rumorosità quando la macchina affronta le curve, segno che il suo pilota l'ha messa seriamente sotto tortura: le gomme non sono affatto felici. Replicare un andamento simile tra le strade pubbliche non renderebbe tanto felici gli astanti, ma al Nürburgring tutto è concesso.

Il video caricato dal canale YouTube Automotive Mike evidenzia ancora una volta un camuffamento estensivo e vari rivestimenti atti a nascondere gli elementi salienti, nondimeno è palese la presenza di un'ampissima griglia frontale.

La clip inquadra la macchina anche al di fuori del tracciato tedesco, dove è molto più silenziosa. Dubitiamo che i futuri proprietari della iNext decidano di portarla spesso in pista, ma comunque la potenza non manca. Stiamo parlando di una BEV che sarà disponibile con tre differenti output: 311, 529 e 617 cavalli di potenza. A ogni modo questa potenza dovrà spostare una massa non indifferente poiché il brand, per assicurare un'autonomia più che sufficiente, ha implementato un pacco batterie capace di circa 600 chilometri di range per singola carica in ciclo WLTP.

Purtroppo della iNext sappiamo pochissimo nonostante sia ormai in sviluppo da molti anni, e speriamo di poter ricevere ulteriori informazioni in merito al più presto. Nel frattempo vi rimandiamo ad un'altra auto elettrica del marchio particolarmente interessante: stiamo parlando della prestante i4, che debutterà nel 2021 portando in dote tantissima tecnologia. La EV si muoverà attraverso un pacchetto di componenti non troppo dissimile a quello che andrà a spostare la iNext, e anche in questo caso attendiamo con ansia aggiornamenti succosi.