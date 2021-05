Questa BMW i8 Roadster ha 17.000 km e costa 116.000 euro: scopriamo perché

Sin dal suo debutto sul mercato, la BMW i8 si è dimostrata un’icona di stile, una coupé in grado di anticipare i tempi, soprattutto nella sua versione Roadster. Versione che Creative Bespoke ha reso ancora più spettacolare...

La i8 Roadster che vedete nelle immagini infatti è in vendita a un prezzo di 139.800 dollari, poco più di 116.000 euro, a causa di qualche modifica ben assestata. Creative Bespoke ha equipaggiato l’auto di un Aero Package realizzato interamente in fibra di carbonio, dai bumper frontali ai diffusori. Il preparatore ha anche installato dei cerchi in lega da 22 pollici rifiniti in Satin Bronze, aggiunto uno scarico Frequency Intelligent e una mappatura delle prestazioni ECU riveduta e corretta.

Modifiche che son costate circa 50.000 dollari, poco più di 41.000 euro. Non sappiamo però quanti cavalli e quanta coppia siano stati aggiunti, conosciamo solo la strada percorsa dalla vettura: 17.675 km. Questa particolarissima i8 Roadster è diventata ancor più arrabbiata rispetto allo standard, con prestazioni che sarebbe fantastico testare su pista (a proposito, ammirate la nuova BMW M4 GT3). Anche senza scomodare il circuito, siamo certi che vi farebbe fare una gran figura ai vostri aperitivi… Sareste davvero disposti a spendere quasi 120.000 euro per averla?