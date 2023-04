BMW i7: le sue portiere sono fra le cose più tecnologicamente avanzate che vedrete. Video

La BMW i7, oltre ad essere una straordinaria ammiraglia, è senza dubbio una delle auto tecnologicamente più avanzate della sua categoria. Il modello della prestigiosa casa bavarese presenta un sacco di dispositivi all'avanguardia, e fra questi spicca senza dubbio quello inerente la sicurezza delle portiere.

Dopo il brevetto Volkswagen per aprire le portiere con gesture, andiamo a scoprire l'innovazione BMW in tale campo. Qual è la cosa più fastidiosa se non sbattere la propria portiera contro un ostacolo non visto quando la si apre? O peggio ancora, vedere la propria vettura ammaccata da un altro automobilista che sicuramente non è stato carino nei nostri confronti?.

Ebbene BMW, grazie all'i7, ha realizzato un sistema che ridurrà di molto questi fastidiosi danni e lo ha dimostrato in un video pubblicato nelle scorse ore sul proprio canale Youtube, che trovate anche qui sopra.

"Questo video – commenta l'azienda - mostra le caratteristiche che mantengono sicure le porte automatiche della BMW Serie 7 o i7 in modo che non danneggino la tua auto, altri veicoli o oggetti vicini".

Per evitare ammaccature o graffi, BMW ha sviluppato un sistema che permette di frenare le portiere prima di colpire un ostacolo. Ad esempio, se passate vicino alla portiera mentre è in apertura o in chiusura, una volta che si viene rilevati a quel punto la stessa si blocca, e questo meccanismo funziona ovviamente anche per oggetti inanimati.

La portiera, inoltre, si bloccherà immediatamente appena sentirà il tocco del guidatore o del passeggero, evitando così di urtare gli stessi. Una volta entrati nell'abitacolo, nel caso in cui altre portiere fossero aperte, avremo a disposizione un pulsante per chiudere le portiere in maniera automatica, senza scendere e accompagnare fisicamente ogni portiera della nostra BMW i7.

“Le portiere si aprono completamente solo se lo spazio è libero – spiega BMW nel suo video - I sensori sono in grado di riconoscere gli oggetti fino al telaio del finestrino e a una distanza di 1 metro dalla portiera. Se ad esempio nelle vicinanze c'è la portiera di un altro veicolo, la portiera si ferma ad una certa distanza dall'altra auto".

E ancora: "Gli indicatori nel menù delle portiere passano dal giallo (ostacolo rilevato) al rosso quando è presente un ostacolo che impedisce l'apertura delle portiere. Presta comunque attenzione - prosegue BMW - in quanto ad esempio alcune parti più piccole o altre portiere delle auto con determinate angolazioni potrebbero non essere riconosciute".

Infine BMW sottolinea: "Una portiere che si chiude può essere fermata se ad esempio una valigia la blocca. Le luci rosse lampeggianti ti informano quando interviene l'arresto di sicurezza". In Italia la BMW i7 ha un prezzo che parte dai 149mila euro, in linea con le ammiraglie elettriche degli altri marchi premium. Prima di congedarci vi ricordiamo che BMW ha annunciato anche la versione blindato della sua i7.