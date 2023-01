BMW i5 Touring: la station full electric si mostra in nuove foto spia

BMW è al lavoro su un'inedita Serie 5 elettrica al 100%, la cosiddetta i5, e nelle scorse ore sono emerse delle nuove foto spia di CarExpert della prossima ammiraglia green dell'azienda bavarese. Il modello sarà disponibile sia in versione Berlina quanto in quella familiare, e gli scatti giunti in queste ore mostrano in azione proprio la versione Touring.

Dopo le foto dell'inedita BMW M5 plug-in hybrid 2024, ora è la volta della versione full electric della gloriosa auto del costruttore dell'Elica, il cui obiettivo è quello di competere sul mercato con gli altri modelli attenti all'ambiente, a cominciare dalla splendida Mercedes EQE, in arrivo in versione SUV a breve.

Dalle immagini emerse si nota la nuova BMW i5 Touring in fase di test sulle nevi, con l'obiettivo di esaminare le componenti elettriche della stessa, visto che è noto e risaputo quanto facciano fatica le batterie alle temperature più basse.

A livello estetico la berlina bavarese appare decisamente camuffata, ma è possibile dare uno sguardo dettagliato alla parte inferiore della berlina, dove si trova la batteria, e al contempo osservare da vicino i cerchi in lega. Non ci aspettiamo grandi sorprese in quanto a design visto che la BMW i5 Touring sarà in linea con l'ultima generazione della stessa Serie 5, con alcuni particolari sulla griglia e sui paraurti che permetteranno di distinguerla dalla sorella a combustione.

In quanto a propulsore invece, dovrebbero essere quattro le versioni presenti, a cominciare dai modelli a trazione posteriore con un motore solo, fino alla variante integrale con due motori, la potenza massima sarà invece di 580 cavalli. La batteria sarà agli ioni di litio con una capacità da 100 kWh, di conseguenza la i5 Touring sarà in grado di viaggiare per 700 chilometri con una sola ricarica. La data d'uscita? Se tutto va secondo i piani BMW dovrebbe commercializzare la sua i5 a partire dal 2024.