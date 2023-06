La BMW i5 Touring si mostra senza veli per le strade, ma nasconde il lato B

Poco più di un mese fa BMW ci ha presentato le nuove Serie 5 e i5, ma presto verranno affiancate dalla versione station wagon del modello, che per il momento si mostra di tanto in tanto per le strade di tutti i giorni, vestendo il canonico wrap che ne nasconde le linee. Le ultime immagini spia però mostrano una BMW i5 Touring quasi senza veli.

Quasi perché di fatto il wrap è stato eliminato soltanto nella metà frontale della vettura, quella che già conosciamo, mentre il posteriore resta ancora celato, sebbene sia possibile comprendere i volumi e gli ingombri del modello in versione station wagon, la cui silhouette è stata mostrata da BMW stessa con le immagini teaser della più pepata M5 Touring, che arriverà successivamente.

Come si evince dalla griglia frontale, l’esemplare immortalato dai fotografi spia è la i5, ovvero la versione con propulsione elettrica, ma quando il modello debutterà sul mercato arriverà anche con i motori a combustione, in maniera analoga a quanto fatto con la Serie 5 sedan. Le nuove Serie 5 e i5 Touring sono attese per la fine del 2023, dunque il debutto è imminente, mentre la più sportiva M5 Touring dovrebbe debuttare più avanti, nella seconda metà del 2024.