La nuova BMW i5 Touring potrebbe essere l'elettrica dei sogni

Su queste pagine stiamo parlando spesso di BMW e di come il marchio tedesco stia accelerando sull'elettrico. Prossimamente vedremo nuove auto elettriche arrivare a listino e qualcuno già sogna la BMW i5 Touring, quella che potrebbe diventare la wagon dei sogni per molti appassionati.

Il marchio tedesco ha lanciato nel corso del 2021 la nuova BMW i4 e la BMW iX in versione xDrive40 e xDrive50. Nel 2023 dovremmo vedere anche la nuova iX1 che abbiamo visto in veste camouflage, versione 100% elettrica della mitica X1, sono però già molti gli appassionati che sognano una i5 Touring.

Una vettura purtroppo non ancora confermata in via ufficiale, sappiamo però che BMW dovrebbe lanciare la i5 costruita sullo scheletro della Serie 5, motivo per cui molti hanno iniziato a sognare una i5 Touring. L'auto, lo ripetiamo, ancora non esiste, quello che vedete però è un ottimo render (proveniente da Motor1.com) che ci fa salire l'acquolina in bocca per un lancio che potrebbe avvenire nel 2024.

Ricordiamo che a oggi BMW ha a listino le elettriche i4 e iX, oltre alla iX1 dovremmo vedere la i5 già nel 2022, offerta nelle versioni xDrive40 e M50, un po' come avvenuto con la i4. A proposito: cosa comprare fra BMW i4 e Tesla Model 3?