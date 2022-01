BMW i4 o Tesla Model 3? Il video confronto dettagliato di Carwow

Voglia di acquistare una nuova berlina elettrica? Se non riuscite ad attendere l'arrivo sul mercato della nuova Hyundai IONIQ 6, potete sempre scegliere una BMW i4 o una Tesla Model 3. Se non sapete quale delle due prendere abbiamo realizzato uno speciale apposito, ora però ci proponiamo anche un video confronto.

Lo ha realizzato il canale YouTube di Carwow, che si è posto una semplice ma chiara domanda: la BMW i4 è meglio della Tesla Model 3? La i4 in prova aveva 450 CV, un doppio motore elettrico e un pacco batterie da 81 kWh. Secondo il recensore di Carwow l'autonomia reale è attorno ai 300 km, mentre la Model 3 può raggiungere i 426 km con 77 kWh di batteria e 480 CV di output con due motori elettrici.

Il confronto è alquanto dettagliato, si parte dal design esterno e si arriva al test di accelerazione 0-96 km/h, passando ovviamente per gli interni, i prezzi (anche se non italiani, ovviamente), le performance e la dinamica di guida. La nostra opinione la conoscete già: entrambe le vetture sono un concentrato di tecnologia, Tesla ha però un'efficienza impareggiabile grazie alla sua ormai decennale esperienza in campo elettrico. BMW invece eccelle nella qualità degli interni, decisamente premium rispetto all'abitacolo più spartano della vettura californiana.