La BMW i4 è già sold out: le auto elettriche sono richiestissime

In tutto il mondo, ma specialmente in Europa, la vendita di auto elettriche sta avendo una crescita spropositata. Sul Vecchio Continente la Tesla Model è la macchina più venduta in assoluto, in quanto ha superato modelli tradizionali di grande popolarità come la VW Golf, la Ford Fiesta o la Dacia Sandero.

Nel frattempo BMW non se ne sta con le mani in mano, e in effetti ha appena riempito il segmento delle berline elettriche premium attraverso la sua promettente i4, andata in produzione giusto qualche giorno fa. Questo clima di forte crescita per la propulsione a emissioni zero ha però portato all'esaurimento di tutti gli esemplari di i4 da produrre da qui alla fine del 2021: secondo CarsDirect, il sold out è avvenuto in una manciata di giorni. La pubblicazione ha sottolineato l'esaurimento di entrambe le varianti disponibili, cioè della i4 eDrive40 e della M50.



Adesso sul sito ufficiale della compagnia di Monaco di Baviera viene indicato che le consegne saranno avviate dal giugno 2022, per cui i consumatori interessati dovranno munirsi di una buona dose di pazienza. Per piazzare il preordine della BMW i4 bastava erogare un deposito di 1.500 euro, ma chi non lo ha fatto fin da subito dovrà per forza di cose attendere la prossima estate.



Da parte nostra ci taniamo a ricordare che la i4 eDrive40 ha uno scalino d'ingresso di 60.900 euro sul suolo italiano, i quali garantiscono una potenza di 340 cavalli, la trazione posteriore, uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e un'autonomia combinata oscillante tra i 492 e i 590 chilometri (dati della casa). La sportivissima i4 M50 invece richiede almeno 73.000 euro, ma mette a disposizione 544 cavalli di potenza, trazione integrale, uno 0 a 100 km/h da 3,9 secondi e un range di 415-520 chilometri. Ovviamente gli acquirenti possono aggiungere numerosi optional e far lievitare sensibilmente il prezzo, e per questo motivo è stato disposto un configuratore ufficiale.



Avviandoci a chiudere vogliamo restare a Monaco per rimandarvi alle recenti parole del capo del design: le vetture BMW devono essere coraggiose. Domagoj Dukec ha speso parole in favore del design al servizio della funzionalità, ma la caratterizzazione dei modelli deve sempre essere in primo piano.