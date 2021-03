Le BMW i4 ed iX adotteranno l'iDrive di ottava generazione: potenza e connettività al top

BMW in procinto di elettrificare gran parte della propria gamma di veicoli attraverso investimenti ingenti e mirati. Tra i primi prodotti del brand a vantare zero emissioni e una piattaforma BEV apposita ci sono di certo la berlina i4 e il SUV iX.

Buona parte delle caratteristiche dei modelli appena citati sono già state discusse dalla casa di Monaco di Baviera, ma adesso BMW ha provveduto a fornire ulteriori informazioni in merito al sistema operativo iDrive di ottava generazione, il quale gestirà tutta la sezione infotainment di bordo e non solo.

Sarà proprio quest'ultimo, definito come il "più potente" di sempre, ad accogliere i clienti del brand all'interno dell'abitacolo. Grazie ad esso vedremo nuovi display ad alta risoluzione con controlli touchscreen e una enorme profondità di personalizzazioni con tanto di aggiornamenti software over-the-air. Il tutto sarà rapido e scattante sotto le dita dei passeggeri grazie ad un processore prestante e moderno.

L'aggiunta più visibile ai cruscotti di i4 ed iX sarà sicuramente rappresentata dai nuovi display curvi. Nella iX prenderà posto un quadro degli strumenti da 12,3 pollici affiancata da una unità da 14,9 pollici predisposta per l'infotainment. In realtà parliamo di un singolo schermo diviso in due, dove la densità di pixel per pollice ammonterà a 200 ppi.

Le funzionalità integrate nel display curvo potranno oltretutto essere attivate tramite la classica e sempre apprezzata rotella posizionata alla destra del conducente, ma non mancheranno controlli vocali e gesture per accontentare ogni tipo di cliente.

L'interfaccia poi farà uso di grafica tridimensionale e menù aggiornati per garantire "un'esperienza utente più immersiva" e "un maggior dettaglio" con tre diverse modalità: Efficient, Sport e Individual. Una quarta variazione, denominata "Calm", ridurrà quasi a zero la quantità di informazioni a schermo limitandosi a comunicare soltanto la velocità istantanea. In futuro il team BMW addetto al software non mancherà di aggiungere modalità e funzioni scaricabili over-the-air (il 5G è già stato confermato).

Il nuovo sistema iDrive non cestinerà i comandi capacitivi al volante utilizzati finora, e in tal senso la galleria di immagini in fondo alla pagina è piuttosto esplicativa: ci sarà anche una levetta per selezionare la marcia.

A proposito di abitacoli avveniristici e carichi di tecnologia non possiamo non chiudere rimandandovi alla imminente MBUX Hyperscreen di Mercedes: la plancia che viene dal futuro debutterà con la Mercedes-Benz EQS.