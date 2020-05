La BMW i4 elettrica diventa la Serie 4 più potente di sempre

La BMW i4 concept si è fatta attendere ma finalmente, circa due mesi fa, è stata presentata al pubblico con non poco scalpore mediatico, e testimonia lo sforzo della casa automobilistica bavarese nell'intraprendere concretamente il sentiero verso l'elettrificazione.

Adesso però ci arriva anche un'altra interessante notizia riguardo la EV perché, secondo quanto riportato da Autocar, la i4 batterà in termini di potenza sia la M4 che la M4 Competition grazie ai suoi 530 cavalli di potenza e 813 Nm di coppia, che sarà in grado di erogare attraverso due motori elettrici. In pratica al suo debutto diventerà la Serie 4 più potente di sempre.

Ma cosa sappiamo riguardo la M4? Al momento BMW ne ha parlato pochissimo, ma si presuppone la variante sportiva della Serie 4 dovrebbe erogare circa 510 cavalli. Parliamo di circa 20 cavalli meno della i4, ma con una coppia, e una rapidità di messa a disposizione della stessa, parecchio inferiore: la M4 Competition garantirà, si presuppone, "soltanto" 600 Nm di coppia, per numeri presi di peso dalla X4 M Competition.

Come dicevano prima è fondamentale anche l'immediatezza della risposta, che per quanto concerne i motori tradizionali non è affatto tale, mentre per i propulsori elettrici è istantanea. A ogni modo la M4 Competition sarà mossa da un "S58" bi-turbo da 3,0 litri il quale erogherà il massimo della sua coppia a circa 2.600 giri al minuto.

Riguardo le performance è però da prendere in considerazione anche il peso, in quanto la i4 dovrà portarsi dietro anche le sue pesantissime batterie, che inficeranno innegabilmente sulla manovrabilità: una caratteristica fondamentale per lo zoccolo duro della casa bavarese. Detto questo BMW ha rivelato che la sua EV scatterà da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, a testimonianza delle sue eccellenti prestazioni nonostante la massa importante.

La Gran Coupe elettrica arriverà sul mercato con la sola trazione xDrive, poiché ognuno dei motori provvederà a muovere due ruote. Il pacco batterie avrà una capacità di 80 kWh per un'autonomia per singola carica di 600 chilometri in ciclo WLTP. Ovviamente il range sarà inferiore se si prende in considerazione il ciclo EPA.

Nel frattempo la nuova BMW Serie 4 Coupe è quasi pronta, e finalmente abbiamo a disposizione le prime immagini ufficiali (purtroppo con camouflage) della vettura: debutterà con propulsione ibrida e tanta tecnologia.