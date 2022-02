La BMW i4 elettrica contro la BMW M3: sfida all'ultimo cavallo

La nuova BMW i4 elettrica sta arrivando anche in Italia, non a caso la guideremo a breve, in UK invece qualcuno è già riuscito ad averne una e a metterla contro una BMW M3: è la Drag Race che stavamo aspettando.

Della BMW i4 abbiamo già parlato in un articolo comparativo con la Tesla Model 3 (quale elettrica scegliere fra BMW i4 e Tesla Model 3). Del resto si tratta di due berline premium totalmente elettriche, come se la cava però la tedesca contro una sorella sportiva a benzina? Per la prova è stata scelta una BMW i4 M50 che vanta ben due motori elettrici, uno per ogni asse, capaci di erogare ben 400 kW/536 CV. Certo nel pianale ha una pesante batteria da 83,9 kWh (netti 81,5 kWh), che però aiuta a mantenere bassissimo il baricentro generale.



Baricentro che è sicuramente più alto nella BMW M3: il motore biturbo da 3.0 litri inline-six occupa tutto il cofano ed eroga 375 kW/503 CV con 649 Nm di coppia. La potenza bruta non manca, sarà in ogni caso dura battere l'accelerazione elettrica della nuova i4 M50, almeno sulla carta. Mandate pure in play il video per vedere cos'è successo nelle varie prove - che hanno messo alle strette anche gli impianti frenanti.



A proposito di test: Bjørn Nyland ha eseguito anche un suo classico banana test con la BMW i4.