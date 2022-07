La BMW i4 eDrive40 si sottopone al test dell'alce, ma non brilla

Lo scorso marzo abbiamo avuto il piacere di metterci alla guida della BMW i4 eDrive40 attorno al Lago di Bracciano, ma in quella occasione non abbiamo avuto modo di testare l’auto in condizioni critiche. Per questo tipo di cose ci viene in aiuto il team di km77.com, che ha sottoposto la Serie 4 elettrica al severo test dell’alce.

La BMW i4 non ha fatto faville nei crash test dell’EuroNCAP, ma anche in questo contesto non è stata certo un riferimento. Come sempre ricordiamo che il test dell’alce serve a simulare una manovra di emergenza qualora il conducente si trovasse un ostacolo improvviso sulla propria corsia di marcia. Si valuta quindi la velocità massima con cui l’auto riesce ad evitare il peggio e soprattutto il modo in cui si comporta durante l’esecuzione della prova stessa.

La velocità minima per considerare positivo il risultato della prova è di 77 km/h, ma il miglior passaggio della BMW i4 è stato di 73 km/h, mettendo in mostra un evidente sottosterzo nella fase iniziale dell’esercizio, seguito poi da una reazione più “sbarazzina” del posteriore nella fase di rientro in corsia, che è stato aiutato dall’intervento dei controlli elettronici.

I tester hanno provato ad effettuare il test con una velocità superiore ma l’auto non riusciva a stare all’interno dei codi, e in una situazione è stato anche impossibile riportarla in corsia a causa della perdita di aderenza del retrotreno. Questa indole del posteriore si ritrova poi nel test di slalom, che con i controlli elettronici attivi viene eseguito in maniera piuttosto buona nonostante l’assetto tendenzialmente morbido, mentre staccando l’elettronica l’auto si è esibita in un testacoda finendo contro le barriere in plastica.