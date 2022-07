BMW i4 delude nel crash test dell'EuroNCAP: non ha raggiunto le ambite cinque stelle

Dopo quasi un anno dal debutto sul mercato, anche la BMW i4 si è sottoposta ai severi crash test dell’EuroNCAP, ma il risultato non ha raggiunto le aspettative. La valutazione è comunque più che buona, ma dopo che la BMW i4 eDrive40 ci ha ammaliato durante la prova attorno al Lago di Bracciano, ci aspettavamo il voto più alto conseguibile.

L’European New Car Assessment Programme ha parlato comunque bene delle prestazioni messe in mostra dalla nuova i4, specialmente per quanto riguarda l’urto frontale, dove ha mostrato una buona protezione degli occupanti, specialmente per quanto riguarda ginocchia e femore, anche quando le corporature mostrano evidenti differenze in altezza.

Comportamento impeccabile anche nella protezione dei più piccoli, con un risultati da riferimento negli impatti laterali così come sui frontale, sia nelle prove effettuate con i manichini da 6 anni sia con quelli che simulano le dimensioni di un bimbo di 10 anni. Qual è dunque il tallone d’Achille della BMW i4?

Stando a quanto dichiarato dall’EuroNCAP, il punto debole che ha abbassato la valutazione finale si nasconde nei sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, con una valutazione di 64% e 71% rispettivamente alla voce Safety Assist e Vulnerable Road Users. A quanto pare sono i sensori ad essere obsoleti, perché molto simili a quelli presenti sulle Serie 3 analizzate dallo stesso ente nel 2019. Inoltre va precisato che la stessa performance è stata registrata sulla versione eDrive40 a trazione posteriore, così come sulla M50 con la trazione integrale.

Di recente invece EuroNCAP ha analizzato anche la Car of the Year 2022, la KIA EV6 che si è portata a casa le ambite 5 stelle di valutazione.