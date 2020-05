La BMW i4 sarà capace di surclassare Tesla e le altre elettriche?

A quanto pare, fin dal reveal della BMW i4 e ben prima della sua entrata effettiva in fase di produzione, molti fan di auto elettriche e non si sono dichiarati estremamente eccitati dall'aspetto e dalle caratteristiche della berlina elettrica tedesca, e adesso un video la compara ad altre EV già presenti o in dirittura d'arrivo sul mercato.

Un interessante video a opera dei ragazzi di TheStraightPipes apre una discussione riguardo la competizione tra la i4 e vetture come la Tesla Model 3. Dalle prime impressioni pare la rivalità sia accesa, e che alcune specifiche siano molto simili tra le due: stiamo parlando della capacità della batteria, dell'autonomia e delle performance. Altri aspetti sono invece assolutamente misteriosi, come ad esempio il piacere di guida, il quale non sarà verificabile fino al giorno del debutto.

Parte della sfida si giocherà anche su valori attualmente ben poco presenti come l'amplificazione dei suoni della meccanica delle EV, lanciati poi all'interno dell'abitacolo tramite il sistema audio. In questo campo BMW potrebbe primeggiare alla grande grazie alla collaborazione col mai abbastanza lodato Hans Zimmer, compositore e musicista di una certa caratura. Zimmer infatti ha stabilito una sinergia con la casa tedesca per la creazione di "rumori" piacevoli e funzionali, i quali verranno implementati in tutte le EV del brand nel prossimo futuro.

Secondo quelli di TheStraightPipes la BMW i4 è anche più bella da guardare, almeno per quanto concerne la sua versione preliminare, sia all'interno che all'esterno. In ogni caso quanto abbiamo visto finora dovrebbe giungere sul mercato senza troppi stravolgimenti, ma elementi mancanti come porta bicchieri, parasole e un tettuccio panoramico non oscurato non possono esser assolutamente tralasciati.

