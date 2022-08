La BMW i4 brilla nella prova dei 1.000 km: eDrive40 e M50 nella Top 5

Se seguite le nostre pagine, o il mondo degli youtuber che trattano la mobilità elettrica, sicuramente conoscete Bjørn Nyland. Lo youtuber norvegese, esperto soprattutto di vetture Tesla, è diventato famoso per la sua 1.000 km Challenge: percorre 1.000 km con le auto elettriche e calcola quanto tempo impiega. Ora è toccato alla BMW i4 M50.

Arrivate sul mercato italiano all'inizio di questo 2022, abbiamo guidato sia la BMW i4 eDrive40 che la più sportiva M50, rimanendo piacevolmente colpiti (a Bracciano con le nuove BMW i4 eDrive40 e M50). Il produttore tedesco ha fatto un ottimo lavoro con entrambe e ora la i4 M50 è finita sotto le grinfie di Bjørn Nyland per la 1.000 km Challenge. Lo youtuber norvegese ha in qualche modo confermato le nostre ottime sensazioni, con la vettura che si è piazzata nella Top 5 della Challenge.

Meglio di lei solo la Tesla Model 3 Performance del 2022, la Tesla Model 3 Long Range AWD, la BMW i4 eDrive40 provata in precedenza e l'Audi e-tron GT. La M50, che data la sua spiccata sportività e la trazione integrale poteva ottenere un risultato peggiore, ha terminato il viaggio in 9 ore e 40 minuti con 4 ricariche e 26 gradi centigradi di temperatura esterna. La sorella i4 eDrive40 era arrivata in 9 ore e 20 ma con 5 ricariche. Parlando di consumi, la i4 M50 ha consumato in media 229 Wh/km, anche se il viaggio non è stato esente da problemi.

Bjørn Nyland ha riscontrato un calo di potenza (sia in accelerazione che in ricarica) dopo la prima ricarica. Al secondo stop la potenza di ricarica è rimasta al di sotto dei 150 kW anziché stare attorno ai 200 kW, probabilmente perché il sistema di raffreddamento non è sufficiente - un vero peccato per una vettura elettrica sportiva da oltre 500 CV. BMW deve dunque rivedere ancora la sua tecnologia elettrica per renderla efficiente in ogni condizione, nonostante i problemi riscontrati però la prova dei 1.000 km è stata superata in maniera egregia. In basso la classifica della 1.000 km Challenge aggiornata da InsideEVs. A proposito di challenge e test, la BMW i4 si è anche sottoposta al test dell'alce.