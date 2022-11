Una BMW i3 al Nürburgring: batteria scarica dopo 3 giri

Il Nürburgring Nordschleife è uno dei circuiti più famosi d'Europa, se non altro è senza alcun dubbio il più lungo: un giro completo nella configurazione Bridge to Gantry vale 20,8 km. Ebbene ecco com'è andata con una piccola BMW i3.

La diatriba fra auto elettriche e termiche durerà all'infinito, per molti portare un'auto elettrica al Nürburgring è un sacrilegio, sono diversi però gli EV capaci di garantire alte prestazioni, pensiamo alla Porsche Taycan Turbo S (la Taycan Turbo S è l'elettrica più veloce al Nürburgring) o alla Tesla Model S Plaid, solo per ricordarne due. La BMW i3 è una vettura cittadina che non dovrebbe certo stare in pista, uno youtuber però lo ha fatto ed ecco cos'è successo.

Lo youtuber, che ha pubblicato un video in POV, ha girato in 10 minuti e 8 secondi, siamo dunque ben lontani dai 7 minuti e 33 secondi impiegati dalla Porsche Taycan Turbo S, la vera curiosità però riguarda l'autonomia dell'auto: sembra che la batteria da 42,2 kWh della BMW i3 si sia scaricata completamente dopo appena 3 giri. Prima di arrendersi, la batteria ha anche dimezzato la potenza erogata al motore elettrico. Vi aspettavate di meglio da una cittadina elettrica sperimentale? Un modello che BMW ufficialmente non produce più (la BMW i3 esce di scena dopo 8 anni).