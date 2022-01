La BMW i3 esce di scena dopo 8 anni di servizio: a luglio stop alla produzione

BMW è stato uno dei primi grandi marchi automotive a credere nell'elettricità, la sua i3 del resto è stata una delle prime BEV disponibili sul mercato europeo. Tuttavia parliamo oggi di un veicolo datato, che non ha convinto a pieno il pubblico - motivo per cui dal prossimo luglio la citycar a zero emissioni uscirà fuori produzione.

Secondo veicolo elettrico più venduto dopo la Nissan LEAF per parecchi anni, la BMW i3 ha fatto a suo modo storia. Staccata completamente dal resto della gamma BMW (i3 infatti non sottintende la variante elettrica della Serie 3 ma una citycar dalle linee originali), la piccola elettrica è riuscita a vendere 220.000 unità in tutto il mondo sin dal suo debutto commerciale, toccando quota 200.000 nell'ottobre del 2020.

Considerato un veicolo difficile da produrre per BMW, e costoso da riparare, è stato comunque aggiornato con il passare del tempo, con batterie più grandi e autonomie sempre migliori, a listino è arrivata nel 2018 persino una variante sportiveggiante chiamata i3S, come detto sopra però rappresenta ormai una vecchia generazione di BEV.

BMW è andata decisamente avanti presentando veicoli come i4 e iX (con la nuova BMW iX in Valle D'Aosta), di tutt'altra fattura e tecnologicamente più avanzati, con una piattaforma Next Gen creata per l'occasione. Dunque la i3 esce ufficialmente di scena, cosa avremo al suo posto? BMW sta lavorando alla versione elettrica della X1, che condividerà con Mini la piattaforma FAAR. Progettata da BMW e Brillance Automotive, sarà costruita in Cina assieme alla iX3 che abbiamo guidato al MIMO 2021 e il suo debutto è previsto fra il 2023 e il 2024.