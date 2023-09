BMW i2 Neue Klasse, così potrebbe apparire la coupé compatta dell'elica

Sono passate tre settimane esatte da quando BMW ha presentato la sua prima vettura Neue Klasse, concept che anticipa le future auto elettriche del glorioso marchio bavarese. Da quando l'elica ha svelato il prototipo i designer si sono scatenati nel realizzare le possibili future vetture a firma BMW e fra le tante ci ha decisamente colpito l'i2.

Il render che trovate su questa pagina porta la firma di Theo Throttle, e svela come potrebbe apparire la piccola coupé di casa BMW, l'attuale Serie 2 presente anche nella splendida versione M2 con motore 6 cilindri da 460 CV.

Il render è un mix fra il concept Neue Klasse presentato il 2 settembre scorso, e l'attuale Serie 2 Coupé, per un risultato che appare davvero ben fatto, una vettura compatta, bassa, e dalle linee alquanto interessanti, pronta a scattare agilmente sulle strade di tutto il mondo.

Ciò che distingue l'i2 dal concept ufficiale sta nel passo, con la coupé che appare decisamente più corta rispetto alla Vision. Spicca inoltre il retro decisamente corto e tagliente, con le luci quasi a tutta la lunghezza, intervallate solo dalla zona dove è presente il logo BMW. Vistoso il diffusore posizionato di fatto al posto del paraurti, anche se ovviamente non sono presenti i tubi di scappamento essendo un concept di un'elettrica.

Il frontale, invece, riprende di fatto il concept Neue Klasse, quindi con le doppie luci e il rene in versione digitale oltre al muso da squalo. Al momento, secondo quanto riferito da BMWBlog, non vi sarebbe in programma in via ufficiale alcuna BMW i2 per la piattaforma Neue Klasse, e non è da escludere che l'azienda bavarese decida di interromperne la produzione al termine del ciclo di vita dell'attuale modello, targato 2029.

Nulla comunque è da lasciare al caso e molto dipenderà da come evolverà la tecnologia elettrica. Sappiamo quanto sia complicato creare delle piccole coupé green per una semplice questione di pesi: le batterie sono molto pesanti e montarle sotto l'auto appesantiscono notevolmente un tipo di vettura che tipicamente, come da tradizione delle piccole due posti, dovrebbe essere agile e scattante.