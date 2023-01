BMW dichiara guerra ai grandi display centrali: saranno obsoleti, distraggono troppo

Secondo il CEO di BMW, Oliver Zipse, i grandi display che troviamo oggi nelle auto installati sulle console centrali sono destinati a sparire. La sua previsione, che di fatto mette nel mirino in particolare Tesla, (dotata di un gigantesco “tablet” a centro abitacolo), è giunta in occasione del CES 2023.

Un Consumer Electronics Show 2023 decisamente "frizzante" per la casa bavarese, che ha sorpreso il mondo intero con la sua i Vision Dee, una BMW totalmente digitale. Proprio presentando il concept innovativo, Oliver Zipse ha detto la sua sul futuro dell'infotainment, dicendosi "assolutamente convinto" che i grandi schermi delle console centrali scompariranno presto, azzardando anche una previsione temporale: "Entro 10 anni non ci saranno più".

Il perché di tali dichiarazioni, che potrebbero sembrare per certi versi in controtendenza rispetto al mercato attuale, sta nel fatto che secondo Zipse, ma non solo, le console centrali stanno divenendo un motivo di distrazione per i guidatori: l'automobilista, per “smanettare” con i display touch screen o comunque per visionare le informazioni sugli schermi posizionati al centro del cruscotto, sono costretti a distogliere lo sguardo dalla strada e ciò rappresenta un pericolo, non solo per chi guida. Secondo Zipse non è quindi da escludere che a breve intervenga il legislatore per “bannare” definitivamente gli stessi schermi, vietandoli per legge.

Parole che si sposano alla perfezione con il display head-up presentato da BMW proprio con l'i Vision DEE, un'auto capace di cambiare 32 colori, che va a ricoprire l'intera larghezza del parabrezza. L'idea della casa delle eliche è quella di sostituire nei prossimi anni tutti i display centrali dei propri modelli, in favore di uno schermo che sia più “vicino” agli occhi di chi guida. La prima applicazione sul campo la vedremo comunque fra due anni, dal 2025, quando saranno lanciati i primi modelli di BMW basati sulla nuova piattaforma Neue Klasse. Ricordiamo inoltre che BMW ha presentato iDrive 9 basato su Android.