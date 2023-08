BMW, il futuro è qui: 'Il 2 settembre sveleremo il primo concept Neue Klasse'

Sale alta l'attesa per vedere il nuovo corso di BMW. Il CEO Oliver Zipse ha fatto sapere nella giornata di ieri che il prossimo 2 settembre verrà mostrato al mondo intero il primo concept della Neue Klasse, la nuova piattaforma per i veicoli dell'elica in produzione dal 2025 in avanti.

"Si tratta niente di meno che del futuro del marchio BMW, del BMW Group e del nostro portafoglio – le parole del CEO descrivendo appunto quello che ci aspetterà a inizio mese prossimo - ci stiamo preparando intensamente per questo e continueremo a fare investimenti significativi nelle tecnologie future rilevanti nei prossimi anni".

BMW produrrà le nuove vetture partendo dall'Ungheria, a Debrecen, dopo di che aprirà una linea di produzione a Monaco di Baviera nel 2026, e sempre nello stesso anno in Cina, a Shenyang. L'ultimo stabilimento Neue Klasse sarà inaugurato nel 2027 in Messico, nazione dove anche Tesla produrrà di qui a breve nuove auto.

Il numero uno di BMW ha spiegato che il 2 settembre non è una data scelta a caso, in quanto a “quasi 60 anni dal giorno in cui BMW ha rivendicato per la prima volta la Neue Klasse”. Parlando del nuovo concept, invece, ha spiegato che sarà “molto vicino al modello di produzione” e che quest’ultimo “sarà presto sulle strade”.

E ancora: “aprirà nuove dimensioni in diverse aree: design, applicazioni operative, efficienza e sostenibilità”, descrivendo la Neue Klasse come un “mega-progetto che abbraccia l’intera azienda. Si tratta nientemeno che del futuro del marchio BMW, del BMW Group e del nostro portafoglio prodotti. Ci stiamo preparando intensamente per questo e continueremo a fare investimenti significativi nelle tecnologie future rilevanti nei prossimi anni”.

Sale quindi altissima l'attesa per scoprire come sarà il prossimo corso stilistico di una delle aziende più prestigiose al mondo. BMW ha sorpreso tutti al CES di Las Vegas con l'I Vision DEE, auto 100% digitale, e non è da escludere che il concept del prossimo mese non possa essere molto simile, almeno a livello estetico, all'auto mostrata negli Stati Uniti.