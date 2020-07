BMW si assicura le batterie Northvolt per EV: accordo da 2 miliardi di euro

BMW ha siglato un accordo dal valore di 2 miliardi di euro con la Northvolt. L'azienda svedese produrrà le celle delle future BMW nella gigantesca fabbrica attualmente in costruzione a Skellefteå, nel nord della Svezia.

Già nel 2018 fu annunciata la collaborazione tra le due aziende, il nuovo accordo rappresenta un passo importante nella creazione di una filiera industriale europea legata all'auto elettrica. La scelta di BMW va in controtendenza rispetto al mercato: sempre più costruttori si riforniscono esclusivamente da produttori asiatici.

La produzione di batterie nella gigafactory svedese sarà avviata nel 2024, l'azienda inoltre si occuperà anche del loro fine vita. Northvolt prevede di riciclare entro il 2020 25.000 tonnellate di celle l'anno e di costruire con materiale riciclato il 50% delle nuove batterie entro il 2030. La Northvolt assicurerà a BMW anche l'approvvigionamento delle materie prime, come ad esempio cobalto e litio. Per BMW non si tratta dell'unico fornitore di celle al litio, la casa di Monaco di Baviera le acquista anche da Samsung SDI e da CATL. Quest'ultima, nota azienda cinese, ha recentemente aperto una fabbrica ad Erfurt, in Germania: molte aziende produttrici di batterie stanno infatti investendo in impianti vicini agli stabilimenti delle case automobilistiche, una strategia in grado di ottimizzare il processo produttivo.

L'accordo tra BMW e Northvolt è l'ennesima prova dell'impegno della casa tedesca su una gamma elettrica che sarà composta da vetture premium e altamente tecnologiche, come la futura BMW i4.