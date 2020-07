BMW ci ha fregati: le immagini di M3 e M4 nascondevano 'dettagli' interessanti

Un paio di giorni fa BMW ha provato a stuzzicare tutti gli appassionati del brand attraverso delle immagini teaser, le quali mostravano in un sostrato di oscurità le imminenti M3 ed M4. Entrambe le estreme varianti di Serie 3 e Serie 4 erano mostrate per intero, con delle ombreggiature a nasconderne però alcuni Easter Eggs.

Per nostra fortuna i ragazzi di BMWBlog si sono dati da fare editando le immagini per far saltar fuori quanto più possibile dalle forme delle vetture, e l'uso di Photoshop si è quindi dimostrato miracoloso in questo senso, rivelando elementi inaspettati.

L'utente del BMWBlog che risponde al nome di Artemis ha scoperto che giocando con i contrasti e la luminosità è possibile far emergere delle scritte su entrambe le immagini della M3 e della M4. Riguardo la prima, sul posteriore della M3 compaiono i caratteri che recitano in lingua inglese "Nice Try", mentre modificando la foto della M4 è possibile far comparire la scritta "Nope" appena dietro il faro anteriore sinistro.

In italiano, rispettivamente, è possibile tradurre i termini inglesi con "bel tentativo" e "no". Chi mastica la lingua d'oltremanica avrà già capito tutto: gli autori delle immagini teaser si sono divertiti a prendere in giro gli appassionati del mondo automobilistico. Onestamente venire a conoscenza di tutto ciò ci ha strappato una risata, permettendoci al contempo di sapere che la casa automobilistica bavarese è attenta anche a questi dettagli.

Per chiudere restando all'interno del produttore tedesco vi rimandiamo alle prime immagini in linea di produzione della BMW Serie 4, la quale porta in dota la preannunciata gigantesca griglia frontale. Di recente è stata invece avvistato al Nürbugring un ruggente prototipo della nuova M3.