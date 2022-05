BMW festeggia i 50 anni della Divisione M con la superbike M 1000 RR in edizione speciale

Il 2022 è l’anno del 50° anniversario della BMW M Division, e infatti la casa di Monaco ci sta deliziando con un sacco di modelli ad alte prestazioni, con alcune sorprese inaspettate. Dopo aver tolto i veli dalla specialistica BMW M4 CSL, ai nuovi modelli M si aggiunge la superbike BMW M 1000 RR in edizione speciale.

Si chiamerà M 1000 RR 50 Years M Anniversary Edition, ed è caratterizzata dalla stessa colorazione che ha reso celebre la M4 fin dal suo debutto, ossia la tinta Sao Paolo Yellow, su cui campeggiano i badge del 50° anniversario già visti sulle auto della casa.

Questa versione speciale aggiunge il pacchetto M Competition che aggiunge il software M GPS Lap Timer, la copertura per il posto riservato al passeggero e l’M Carbon Package che utilizza la pregiata fibra di carbonio per le alette aerodinamiche, per i fianchetti del serbatoio, per il parafango anteriore e posteriore e per la protezione della catena e del pignone. E poi c’è anche il pacchetto M Billet Pack che aggiunge parti fresate in alluminio come le leve al manubrio snodabili e protezione per la leva del freno anteriore.

A livello motoristico la superbike BMW resta la medesima, e non è un male considerando i suoi numeri: il quattro cilindri da 999 cc eroga 212 CV a 14.500 giri e 113 Nm di coppia, grazie ad una meccanica raffinata che utilizza pistoni forgiati Mahle e bielle in titanio, che ritroviamo anche nello scarico Akrapovic, mentre i cerchi sono in fibra di carbonio. L’impianto frenante invece adotta le pinze anteriori M in tinta blu.

La BMW M 1000 RR 50 Years M Anniversary sarà ordinabile tra il 21 maggio e il 30 novembre 2022, ma il suo prezzo non è stato comunicato. La M 1000 RR standard ha un prezzo di listino di 38.500 euro, ma questa edizione speciale andrà sicuramente oltre. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che al prossimo Festival of Speed di Goodwood BMW presenterà un nuovo modello M inedito.