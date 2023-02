BMW e Ferrari, ecco il parco auto dei Ferragnez: 500mila euro di fuoriserie

Chiara Ferragni e Fedez oltre ad avere due splendidi bimbi, una casa a City Life e milioni di follower, possono vantare un garage di tutto rispetto. I due artisti hanno una vettura a testa: andiamo a scoprire insieme quali sono.

Fra le due vetture parcheggiate nel garage sotterraneo del loro appartamento primeggia senza dubbio quella di Fedez: l'artista può infatti vantare una spettacolare SF90 Stradale. Si tratta della Ferrari che ha recentemente acquistato Max Verstappen, e che sprigiona una potenza massima di 780 cavalli grazie ad un motore endotermico unito a due motori elettrici da 162 kilowatt, e una batteria da 7,9 kWh.

La cilindrata è 3.990 e la sua accelerazione è di 2,5 secondi da 0 a 100 km/h: un fulmine. "Rappresenta una prima assoluta in termini di powertrain: per la prima volta su una Ferrari di gamma, infatti, viene proposta un’architettura ibrida di tipo PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) in cui il motore endotermico viene integrato a ben tre motori elettrici, due indipendenti sull’assale anteriore ed uno al posteriore tra motore e cambio", fanno sapere di Maranello, e Fedez ha investito circa 430mila euro per potarsela a casa.

Senza dubbio meno appariscente ma non per questo meno elegante è la vettura su cui circola Chiara Ferragni, l'influencer più famosa d'Italia e pronta ad esordire al Festival di Sanremo da martedì prossimo. L'altra metà dei Ferragnez circola per le strade di Milano e non con una BMW X7, uno dei SUV più interessanti per quanto riguarda il mercato premium.

Secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera, l'auto bavarese sarebbe stato un regalo di Fedez nel 2020, una vettura da circa 107mila euro. Sotto il cofano del possente X7 troviamo un motore da 400 cavalli benzina a 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. La BMW X7 è stata recentemente preparata da Mansory in un particolare colore verde Tiffany: una versione senza dubbio appariscente e che probabilmente poco si addice alla classe e all'eleganza della moglie di Fedez.