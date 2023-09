BMW ferma la vendita delle moto negli USA: restano solo i modelli elettrici

BMW ha fermato la vendita delle sue moto termiche negli Stati Uniti, sia nuove che usate, lasciando a listino soltanto i modelli elettrici. Prima che si scateni la bufera precisiamo che non si tratta di una scelta “politica” ma di uno stop temporaneo.

Qualcuno fra voi ha probabilmente pensato che il tempo delle moto BMW con motore a benzina fosse finito per sempre, almeno negli Stati Uniti, magari per colpa di vendite non totalmente soddisfacenti... Nulla di tutto questo in realtà, anche se per ora il marchio tedesco ha lasciato nel listino americano soltanto lo scooterone BMW CE 04 che, come sappiamo bene, è completamente elettrico (abbiamo provato il BMW CE 04 da 11 kW).

Il motivo di questo stop si deve al sistema di controllo delle emissioni evaporative, che secondo BMW non raggiunge gli alti standard richiesti dai motoveicoli del brand. Queste le parole della compagnia inviate ai rivenditori americani e pubblicate in rete da WebBikeWorld: “BMW Nord America vuole offrire al suo pubblico veicoli che soddisfino le loro aspettative. Affinché i nostri veicoli possano offrire i massimi standard del settore portiamo avanti molti test e valutazioni. Proprio in seguito a delle recenti analisi abbiamo scoperto che alcuni materiali utilizzati per i nostri sistemi di controllo delle emissioni evaporative potrebbero non essere all’altezza della qualità che ci aspettiamo. Questo ha portato BMW Nord America a fermare temporaneamente e volontariamente la vendita dei suoi prodotti a due ruote, sia usati che nuovi, a esclusione del CE 04. I problemi riscontrati non sono legati alla sicurezza, dunque chi già possiede una moto BMW può utilizzarla senza alcun rischio”.

Le moto a benzina del marchio tedesco torneranno prima o poi in vendita, al momento però non è stata rilasciata alcuna data utile. Speriamo che il provvedimento si fermi al solo Nord America e non arrivi anche in Europa.