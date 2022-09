BMW farà EV con autonomia fissata a 1.000 km: 'Non ne servono di più'

Lo scorso agosto abbiamo saputo che la Neue Klasse di BMW arriverà nel 2023, ma la casa automobilistica tedesca non ha concesso altre informazioni di seguito...fino a oggi. Il capo della divisione Efficient Dynamics ha confermato che le EV della Neue Klasse non andranno oltre 1.000 km di autonomia.

Secondo quanto riportato anche da Motor1, ai microfoni di Autocar Thomas Albrecht ha dichiarato: “Le batterie Gen6 ci daranno il 30 percento o più di autonomia rispetto alla nostra attuale Gen5, ma non supereremo i 1.000 km di autonomia, anche se possiamo. Non pensiamo che sia necessario un raggio così lungo”. Questo incremento di autonomia avverrà grazie all’innovazione delle celle batteria, e BMW stima che esse possano arrivare nel 2025 nei veicoli di produzione offrendo un’autonomia maggiore di circa il 30%.

Un altro enorme passo avanti riguarda la maggiore capacità di ricarica, in quanto le batterie di sesta generazione saranno in grado di supportare una ricarica circa il 30% più veloce rispetto alla generazione attuale: “Sta arrivando una legislazione per garantire ulteriormente la durata della batteria. Ad esempio, gli Stati Uniti richiederanno un minimo dell'80% delle prestazioni della batteria dopo 10 anni. Stiamo facendo meglio di così”, ha spiegato Albrecht.

Il tutto presumibilmente debutterà proprio con la Neue Klasse, tra batterie nuove e più compatte in una piattaforma inedita.

Restando sempre in casa BMW, a inizio settembre la società ha manifestato il suo interesse crescente per l’idrogeno.