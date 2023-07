Le auto elettriche si vendono! Lo sa bene BMW, che ha superato ogni previsione

Ottime notizie in casa BMW: le auto elettriche si vendono, e i dati sono più rosei rispetto alle previsioni degli analisti. A differenza ad esempio di Volkswagen, dove la domanda di auto elettriche è ancora scarsa, gli EV bavaresi piacciono, e l'azienda delle eliche non può che essere soddisfatta.

Se la Tesla Model Y, l'auto più venduta del continente, resta ancora lontana anni luce per chiunque, BMW può comunque guardare con estrema soddisfazione ai numeri relativi alle vendite del comparto green, così come riportato da Bloomberg citando il direttore di produzione Milan Nedeljkovic.

In Cina il mercato sta ancora trovando enormi difficoltà, così come del resto sta accadendo ad ogni azienda (anche in questo caso, ad eccezione di Tesla), ma in Europa e negli Stati Uniti la domanda sta crescendo.

"All'inizio dell'anno ci aspettavamo un calo degli ordini in Europa, ma si è rivelato esattamente il contrario", ha sottolineato Nedeljkovic visitando lo stabilmente BMW di Dingolfing assieme ai giornalisti.

Quest'anno BMW prevede di vendere il 15 per cento di auto elettriche sul totale, mentre entro il 2030 la vendita di “stromer” dovrebbe arrivare fino a toccare quota 50%, esattamente la metà a cinque anni dal fatidico ban dell'Ue.

BMW ha investito in maniera massiccia sulle elettriche ma a differenza di altre case automobilistiche si è affidata ad una piattaforma unica per motori a combustione ed EV. Così facendo, ha deciso di dare vita a dei modelli che esteticamente siano identici, sia nella versione elettrica quanto ICE, cosa invece che alcune aziende hanno cercato di differenziare, come ad esempio la sopracitata Volkswagen.

A partire dal 2025 BMW darà poi il semaforo verde alla sua nuova piattaforma Neue Klasse, che darà il via ad un nuovo corso di vetture dal design completamente rinnovato, e con dei costi di produzione delle auto elettriche dimezzati, oltre che una migliore autonomia e una velocità di ricarica superiore del 30 per cento.

Nedeljkovic parlando con Bloomberg ha spiegato di non voler partecipare alla guerra dei prezzi con Tesla, ma lo stesso aveva detto VW prima di tagliare i listini in Cina: vedremo dei prossimi mesi cosa accadrà, intanto BMW si gode le sue ottime vendite.