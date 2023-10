BMW 'esagera', pronta una M3 CS Station Wagon: ecco come sarà

Secondo un rapporto (non ufficiale) del BMW Blog, sembra che la BMW M3 Touring possa ricevere una variante Station Wagon nel 2025. Questo modello potrebbe entrare in competizione diretta con Audi RS6 Avant.

Se la M3 Station Wagon diventasse realtà, ci si potrebbe aspettare che condivida lo stesso motore da 543 cavalli della berlina M3 e dell'edizione speciale M4 CSL. Si prevede che questa variante avrebbe la trazione integrale, come la normale M3 Touring e la M3 CS. Inoltre, si potrebbe attendere una riduzione di peso grazie all'ampio uso di fibra di carbonio e a un silenziatore posteriore in titanio per l'impianto di scarico.

Secondo il BMW Blog, la produzione della M3 CS Touring sarebbe limitata a meno di 2.000 unità, rendendola un'auto molto rara e speciale. Ricordiamo che Bmw attuerà un vero e proprio rebranding della propria gamma sportiva: le sigli CS e CSL non saranno più separate dalle versioni Competition. Cò significa che la versione M "standard" scomparirà definitivamente.

Questa volta no, ma per il futuro è probabile che BMW possa abbandonare il motore a benzina per le varianti sportive dei propri veicoli. Non sappiamo ancora quali caratteristiche potrebbero avere le sportive (elettriche?) di BMW di domani, certo è che le soluzioni per rendere la guida sportiva in elettrico piacevole qualcuno le sta già sperimentando, Stellantis ha brevettato un cambio manuale per EV.