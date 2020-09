BMW elettriche: in arrivo miglioramenti per autonomia e disponibilità motori

BMW ha appena annunciato una serie di aggiornamenti atti a migliorare le caratteristiche della gamma europea dei veicoli proprietari. Entro la fine dell'anno in corso verranno resi disponibili in modo estensivo per buona parte della gamma.

Uno dei più importanti riguarderà l'implementazione di cinque varianti ibride plug-in della popolarissima Serie 5, che da adesso includerà la BMW 545e xDrive della quale abbiamo parlato alcune settimane fa, la 530e Touring e la 530e xDrive Touring. Tra quelle appena citate, la 545e xDrive è di sicuro quella più interessante grazie all'uso di un motore a sei cilindri in linea abbinato a un motore elettrico e ad un cambio Steptronic a otto rapporti. In totale la vettura sarà capace di inviare 400 cavalli a tutte e quattro le ruote.

Questo e anche gli altri modelli usufruiranno di un sistema mild-hybrid a 48 volt come quello impiegato per Serie 3 e Serie 8. Da novembre 2020 l'unità arriverà sulla 330d, 330d Touring e 300d xDrive Touring dalla potenza di 290 cavalli. Riguardo la Serie 8 il mild-hybrid verrà inserito nella 840d xDrive Coupe e nella 840d xDrive Convertible con un output di 345 cavalli.

Non potevano inoltre non venire coinvolte la Serie 1 e la Serie 2 Gran Coupe. Tra poche settimane la gamma vanterà la nuova BMW 116i a tre cilindri da 110 e 142 cavalli e 190 Nm di coppia, la quale userà un cambio standard a sei rapporti o una trasmissione opzionale Steptronic a sette velocità. La Serie 1 godrà anche del modello 120i con 180 cavalli e 280 Nm di coppia. In ultimo la Serie 2 Gran Coupe potrà esser scelta in versione 216d Gran Coupe con un tre cilindri diesel da 118 cavalli e 270 Nm.

Passando dalle motorizzazioni alle scelte optional della dotazione i consumatori potranno scegliere il BMW Urban Cruise Control migliorato con riconoscimento di semafori e reazione automatica al rosso o al verde, e ovviamente non si potevano tralasciare i fari LED adattivi per X1 e X2 e nuove tonalità di verniciatura per Serie 4, X5, X6 e X7.

Quest'oggi sono arrivate tantissime novità dal settore automobilistico e, nel caso ve le foste perse, ci teniamo ad accennarvele. Interessante la presentazione della nuova Renault Arkana, un crossover ibrido fatto a posta per l'Europa. Degne di nota poi, tornando a Monaco di Baviera, le nuove BMW M3 ed M4. In ultimo è particolarmente rilevante la nuova tecnologia appena spiegata da Tesla, e cioè quella relativa alle innovative batterie con cilindri più grandi.