BMW: 'Ecco perchè il cambio manuale sulla M2 costa più dell'automatico'

Una volta era il cambio automatico ad essere un plus per gli allestimenti della auto. Oggi la situazione pare si stia ribaltando. Se Bmw nel 2026 non produrrà più la M2 col cambio manuale, oggi, comunque, lo fa pagare caro.

Frank van Meel, il capo della divisione BMW M, ha spiegato che la produzione di un cambio manuale a sei velocità, in un contesto dominato dai cambi automatici a otto velocità, comporta costi di sviluppo aggiuntivi per l'azienda. Sarebbe stato più conveniente per BMW produrre tutte le unità con cambio automatico anziché dedicare risorse extra alla produzione di una minoranza di veicoli con cambio manuale. La BMW offre il cambio manuale principalmente come un omaggio alla tradizione e in risposta alle richieste degli appassionati.

"Il cambio manuale è più lento e comporta un consumo di carburante più elevato [e] talvolta ha anche una velocità massima inferiore, quindi il cambio manuale in realtà da un punto di vista ingegneristico non aveva più molto senso", ha dichiarato van Meel.

La BMW M2, equipaggiata con il cambio automatico, accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, risultando più veloce di 0,3 secondi rispetto al cambio manuale. Negli Stati Uniti, l'opzione del cambio manuale non comporta costi aggiuntivi per i consumatori. Bmw sta seguendo un approccio di marketing simile a quello adottato da case automobilistiche come Porsche e Nissan.

Bmw M2 è anche l'auto dei record: sul circuito di Nurburgring la M2 ha stabilito il record assoluto per le coupé compatte. La nuova versione di Bmw M2 ha battuto di misura anche il suo predecessore.