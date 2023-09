BMW E60, V10 aspirato, stile senza tempo e prestazioni da gara: è l'M5 più bella?

Nel corso della storia delle automobili sono stati realizzati dei veri e propri gioielli a quattro ruote e in questa categoria rientra senza dubbio la BMW M5 E60. Fu disegnata da Chris Bangle, colui che ha dato vita ad alcune delle auto più riuscite di sempre, fra cui la Fiat Coupé, di recente immaginata in una nuova versione.

Venne presentata per la prima volta al salone di Ginevra del 2004, una vettura che oggi difficilmente troverebbe approvazione tenendo conto che era priva di economia di scala. All'epoca però la situazione economica era ben più florida rispetto a quella attuale, di conseguenza le case automobilistiche potevano permettersi di approvare progetti anche se non estremamente remunerativi.

Alla fine vennero vendute circa 20.500 M5, di cui 1.025 nella versione Station Wagon, e molte delle quali anche in Italia. Ma perchè questa BMW è così speciale? Basti pensare che vanta un motore V10 in grado di erogare una potenza di 507 cavalli a 7.750 giri, con una velocità massima che all'epoca era limitata di 250 km/h.

Esagerato anche il cambio, a 7 rapporti con la capacità di innestare la marcia in soli 65 millisecondi. Fra le novità introdotte dalla berlina sportiva bavarese anche la possibilità, per la prima volta in una vettura di serie, di controllare elettronicamente l'erogazione della potenza: 400, 500 o più di 500.

Inoltre è stata la prima berlina di grande serie a montare un V10, propulsore che ha permesso alla stessa M5 di poter fermare il cronometro al Nurburgring a 8 minuti e 13 secondi, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi.

Come detto sopra, la velocità massima era di 250 km/h, ma chi ha avuto questa belva fra le mani e ha deciso di sbloccarla (andando contro quanto consiglia BMW) ha potuto superare in scioltezza i 300 chilometri all'ora, di conseguenza siamo di fronte ad una supercar sotto le vesti di una berlina.

La BMW M5 E60 venne costruita dal 2004 al 2007 e costava all'epoca 95.600 euro. Curioso come la lunghezza fosse contenuta rispetto alle auto di oggi, leggasi 486 centimetri, solo 15 centimetri in più rispetto ad una Serie 3 attuale (471 centimetri).

BMW sta attualmente lavorando alla nuova M5, di recente svelata nel suo retro decisamente portentoso con 4 tubi di scarico.