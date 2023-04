BMW E36 M3 con alettone 'a scomparsa' in stile Taxxi: verità o ottimo lavoro di CGI?

Una splendida BMW E36 M3 di colore giallo sta facendo il giro dei social ed in particolare di Instagram in questi ultimi giorni. Cosa avrà di speciale, vi starete domandando voi? Semplicemente è dotata di un alettone 'a scomparsa'.

L'E36 M3 non sarà potente come la M3 CS 2023 con 550 cavalli, ma resta senza dubbio una delle berline serie M più belle e soprattutto più vendute della storia. Ebbene, sulla pagine Instagram 21st Century Outlaws è apparsa questa curiosa BMW M3 degli anni '90, che mentre percorre un'autostrada si trasforma.

Ad un certo punto, infatti, dalla coda emerge un alettone oltre ad un diffusore e a quattro scarichi, prima di accelerare e scomparire a folle velocità. Verità o finzione? Vedendo il filmato così di sfuggita sembrerebbe essere di fronte ad un tuning pazzesco ispirato al film Taxxi.

Sicuramente molti di voi avranno visto la mitica serie di pellicole francesi con sceneggiatura e produzione di Luc Besson, dove il protagonista è un taxi bianco, precisamente una Peugeot 406, che all'occorrenza si trasforma divenendo di fatto un'auto da gara. La sua particolarità è che le modifiche avvengono durante la marcia: schiacciando un pulsante appaiono gli alettoni, gli spoiler, le gomme ribassate e via discorrendo.

Ebbene, la BMW E36 M3 gialla di cui sopra appare in tutto e per tutto ispirata alla pellicola francese ma in realtà, dopo una breve indagine, emerge la verità. A realizzare il video sarebbe stato infatti un abile designer del web, leggasi Max Panysh, esperto in CGI, Compuer Generated Imagery, che si sarebbe appunto divertito dando vita a questa spettacolare BMW.

Il filmato è davvero ben fatto, ma i dubbi sorgono nel momento in cui la berlina sportiva bavarese, dopo aver estratto alettone, diffusore e tubi di scappamento, accelera in maniera troppo esagerata e un po' artificiosa.

Probabilmente lo stesso Max Panysh ha voluto dare quel tocco di finzione proprio per far in modo che gli spettatori non prendessero troppo sul serio il suo lavoro, ma sono moltissimi coloro che ci sono cascati, scambiando il video per qualcosa di reale. Anche noi, a dire il vero, ad un primo impatto abbiamo pensato ad una BMW “transformer”. In ogni caso il filmato, che trovate qui sotto, merita di essere visto almeno una volta.

E a proposito di BMW modificate, questa volta realmente, come dimenticarsi del filmato con protagonista un'E30 mentre sgomma davanti alla polizia per un clamoroso fail.