BMW, la divisione M al lavoro su un'auto da corsa GT elettrica

La divisione M di BMW sarebbe attualmente a lavoro sullo sviluppo di un'auto elettrica ad alte prestazioni. Non sappiamo molto su una possibile data; sappiamo solo che l'obbiettivo è quello di creare un'auto elettrica che superi le prestazioni della M3.

Ultimamente è emersa la notizia di una possibile BMW M3 elettrica che tuttavia non presenterà la denominazione "i". Secondo il CEO di M, Frank van Meel, la M3 rappresenta il benchmark per la prossima generazione, sia che si tratti di un veicolo elettrico o tradizionale. Inoltre, la BMW M sta collaborando con le autorità di regolamentazione degli sport motoristici per sviluppare una soluzione idonea per un'auto da corsa GT anch'essa completamente elettrica. L'azienda ha già iniziato i lavori su questo primo veicolo elettrico da pista, che sarà sviluppato in parallelo con l'erede elettrica della M3 (o la sua controparte più potente che dir si voglia).

Attualmente, la gamma elettrica M Performance della BMW M include diversi modelli in vendita, come l'i4 M50, i5 M60, iX M60 e i7 M70, con piani di espansione per il futuro. La prima auto elettrica M da strada è prevista per il 2027, con il nome in codice interno "ZA0" e una potenza stimata di 700 cavalli. Nel frattempo, i modelli elettrici M Performance attualmente disponibili hanno riscosso un buon successo, con l'i4 M50 che è diventato il prodotto più venduto della divisione M nel 2022 e nella prima metà del 2023. Addirittura, negli Usa, BMW è il marchio più richiesto nel mercato delle auto usate.